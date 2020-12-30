Более Br3 млн затрачено на капитальный ремонт и модернизацию стадиона в Болбасово

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Стоимость капитального ремонта и модернизации стадиона в городском поселке Болбасово составила более Br3 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Оршанского райисполкома Сергей Гвоздев.

Сегодня в городском поселке Болбасово после капитального ремонта открывается стадион, принадлежащий ФСК "Орша". Это уже второй крупный спортивный объект, введенный в строй в Оршанском районе за текущий год. "Можно сказать, что этот стадион преобразился благодаря усилиям всех: на его капремонт и модернизацию затратили средства из республиканского, областного и городского бюджетов", - рассказал Сергей Гвоздев.

Стадион изменился до неузнаваемости. Здесь появились четыре беговые дорожки со специальным синтетическим покрытием, новые зрительские трибуны с крышей, площадка для воркаута и зона с уличными тренажерами. На стадионе заменили системы озвучивания и освещения. Теперь смотреть матчи можно даже в сумерках, а слова комментаторов будут хорошо слышны болельщикам.

На месте старой хоккейной площадки оборудовали новую - универсальную и многофункциональную. Зимой здесь будут заливать каток, и желающие смогут покататься на коньках и погонять по ледовому полю шайбу. А летом хоккейная коробка станет полем с искусственным покрытием для игры в мини-футбол.

Капитального ремонта дождалось и административное здание, где заменили кровлю, системы водоснабжения, вентиляции, установили систему электрического отопления, отремонтировали санузлы. Также оборудовали безбарьерную среду, чтобы люди с ограниченными возможностями могли посетить спортивный объект.

"На новом стадионе начнут заниматься футболисты-юниоры из детско-юношеской спортивной школы футбольного клуба "Орша" и легкоатлеты из оршанской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2. Здесь будут проводить уроки физкультуры и педагоги общеобразовательной школы. После капитального ремонта и модернизации на большом поле мы готовы принять даже чемпионат Беларуси по футболу первой лиги", - подчеркнул Сергей Гвоздев.

Кроме юных и профессиональных спортсменов на обновленном стадионе смогут заниматься физкультурой и спортом местные жители. Для них будет организован пункт проката зимнего и летнего инвентаря: лыжи, коньки, клюшки, футбольные и баскетбольные мечи. Еще закупили около 20 велосипедов. Так что, жители и гости городского поселка смогут повторить президентский веломаршрут - из Болбасово через Александрию в Копысь.

Тренеры ФСК "Орша" организовали в городском поселке две группы здоровья - от 30 до 60 лет и старше 60. В Болбасово особой популярностью пользуется категория 60+. Представители золотого возраста облюбовали скандинавскую ходьбу и уличные тренажеры. На новом стадионе им будет намного комфортнее проводить время активно и с пользой для здоровья.

Говоря о перспективах спортивного объекта, Сергей Гвоздев отметил, что в Болбасово все подготовлено для сборов легкоатлетов и футболистов. "Здесь очень живописное место, чистый воздух. Рядом находится лыжероллерная трасса на 1,2 км. Приглашаем к нам на сборы юных и профессиональных спортсменов", - сказал начальник отдела спорта и туризма.-0-