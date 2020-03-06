Более Br30 млн направят в Витебской области на развитие здравоохранения в этом году

6 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на развитие системы здравоохранения в текущем году направят свыше Br30 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, сенатор Юрий Деркач.

Значительное внимание уделяется модернизации и укреплению материально-технической базы медучреждений, открытию новых необходимых объектов, отметил он. "Год мы начали с ввода в эксплуатацию 40-квартирного жилого дома для медработников в Орше, открыли детскую амбулаторию в микрорайоне Билево в Витебске. Сейчас активными темпами продвигается строительство хирургического корпуса онкологического диспансера в областном центре. По нему уже проведены конкурсы, обозначено оборудование, которым будут комплектоваться операционные блоки. Также планируется завершить строительство дома для медработников в Дубровно и работы по Центральной районной больнице в Сенно. Еще один объект, который мы постараемся ввести к июлю, - Центральная городская больница в Витебске", - рассказал Юрий Деркач.

В области продолжится практика размещения в новых жилых микрорайонах врачебных амбулаторий для детского, взрослого и женского населения. "Это обеспечит доступность и качество первичной медицинской помощи людям", - подчеркнул он. Значительный объем ремонтных работ в скором времени предстоит выполнить в Витебской областной клинической больнице. "В ней введены все функциональные отделения, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием. Поэтому если говорить о том, где оказывается медицинская помощь, - все на высочайшем уровне. Что касается состояния самого объекта, то требуют ремонта палаты, холлы, другие помещения. Сейчас ведется поиск источника финансирования, который позволит нам в следующем году решить этот вопрос", - добавил начальник главного управления.

Провести такой крупномасштабный ремонт сейчас стало возможным благодаря смещению объемов оказания медицинской помощи на районы: если ранее данный показатель составлял 30%, то в настоящее время 70%. Кроме того, в Орше создан медицинский центр, который может обеспечить в полном объеме всю высокотехнологичную помощь для нуждающихся, дав возможность разгрузить областную клиническую больницу. "Следует также учитывать, что активно продвигается работа по созданию межрайонного медицинского центра на базе Полоцка и Новополоцка. Уже сейчас видим снижение очереди по травматологии на пересадку крупных суставов, офтальмологии", - заключил Юрий Деркач.-0-