Более Br300 тыс. вложили в капитальный ремонт загса в Пружанах

7 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах после капитального ремонта открылся обновленный загс, в работы вложили более Br300 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЗАГС Пружанского райисполкома Наталья Тиборовская.

На улице Ширмы, 15 отдел ЗАГС прописался в 1976 году. Капитальный ремонт с элементами модернизации помещений начался в апреле 2018 года. Отдел временно переехал на другие площади, а работники ПМК-22 приступили к масштабной реконструкции. В результате перепланировки здания появились фойе, комнаты для посетителей, жениха и невесты. Новый вид приобрели зал торжественных регистраций, рабочие кабинеты, архив, фасад здания. Достроен стеклянный тамбур с подсветкой и колоннами. Потолки и стены украсила декоративная штукатурка. Заменены система отопления, сантехника, напольное покрытие. Приобретены новая мебель и предметы декора.

Из районного бюджета на эти цели было выделено без малого Br296 тыс. Еще Br7 тыс. затрачено на текущие расходы. "В нашем учреждении фиксируются самые важные моменты жизни человека - от простых административных процедур до церемоний, связанных с регистрацией брака, рождением ребенка, поэтому в год столетия органов ЗАГС решили все сделать достойно", - отметила Наталья Тиборовская.-0-