Более Br31 млн выделили на благоустройство сел Витебской области в 2019 году

26 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на благоустройство и наведение порядка на земле в сельских населенных пунктах за прошлый год направили более Br31 млн, в том числе Br17,2 млн из областного бюджета. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании президиума Витебского областного Совета депутатов и Витебского облисполкома председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в благоустройстве участвовали организации ЖКХ, государственные лесохозяйственные учреждения, предприятия, обслуживающие автомобильные и железные дороги, электрические сети, мелиоративные системы, сельскохозяйственные объекты. Помощь оказывали шефствующие организации, закрепленные за сельскими населенными пунктами. Их вклад в общее дело составил Br2,6 млн собственных средств. "Важная роль в решении вопросов благоустройства и наведения порядка на земле принадлежит также местным органам власти и Советам депутатов", - подчеркнул Виктор Галанов.

Касаясь основных достигнутых результатов, он отметил, что благодаря общим усилиям преобразился целый ряд населенных пунктов области: Бегомль Докшицкого района, Богушевск Сенненского района, Кировская и Мазолово Витебского района, Бигосово Верхнедвинского района, Новоселки Поставского района, Боровка Лепельского района и другие. Значительный объем работ к областному фестивалю-ярмарке "Дажынкi-2019" выполнен в Браславском районе. В сельскохозяйственный оборот вовлечено более 530 га неэффективно используемых и пустующих земель. Снесено более 600 пустующих и ветхих домов. Организации жилищно-коммунального хозяйства отремонтировали 223 тыс. кв.м дорожного покрытия улиц и проездов. Дорожные организации улучшили покрытие 227 км дорог, обустроили более 1 тыс. остановок общественного транспорта. Многие агрогородки и поселки украсили малые архитектурные формы.

Вместе с тем многое еще предстоит сделать с учетом того, что 2020 год - завершающий в трилогии Года малой родины, отметил Виктор Галанов. Особое внимание, по его мнению, предстоит уделить состоянию сельхозобъектов, обращению с коммунальными отходами, ликвидации несанкционированных свалок, оптимизации количества мини-полигонов твердых бытовых отходов в сельской местности. В весенний период основные усилия необходимо сосредоточить на борьбе с борщевиком Сосновского.-0-