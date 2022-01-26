Более Br3,1 млрд поступило в бюджет Гродненской области в прошлом году

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За 2021 год в консолидированный бюджет Гродненской области поступило более Br3,1 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

В консолидированный бюджет области за 2021 год поступило более Br3,1 млрд налогов и платежей. Из них в республиканский бюджет - около Br1,28 млрд, в местные бюджеты - более Br1,82 млрд.

"Бюджет Гродненской области в 2021 году пополняли 15,8 тыс. организаций, 28,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и 470 тыс. физических лиц", - рассказали в инспекции МНС по Гродненской области.

В общей сумме поступлений 95,9% составляют платежи организаций. От индивидуальных предпринимателей поступило 2,1% общих поступлений, физическими лицами внесено в бюджет около 2% от всех поступлений.-0-