Более Br33 тыс. выделил в декабре медучреждениям Брестской области отраслевой профсоюз

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения перечислил в декабре учреждениям здравоохранения области Br33,4 тыс. материальной помощи, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист обкома Анастасия Сопина.

Два денежных сертификата на общую сумму Br7,4 тыс. получили учреждения здравоохранения Пинска. В рамках акции "Профсоюзы - детям" филиалу Пинской детской больницы "Специализированный дом ребенка" перечислено Br2,4 тыс. Таким образом обком отраслевого профсоюза компенсировал дому ребенка траты на приобретение детских кроваток и мобильного бактерицидного рециркулятора для обеззараживания воздуха. А коллективу Пинской центральной больницы вручили денежный сертификат на Br5 тыс. для закупки бытовой техники в комнаты приема пищи медработниками больницы.

В последний день ушедшего года председатель комитета Анатолий Горщарук передал сертификат на Br6 тыс. Брестской детской областной больнице на приобретение бытовой техники в новый корпус лечебного учреждения.

На эти же цели намерены направить Br10 тыс. матпомощи от профсоюзов в областной клинической больнице.

Сертификат на Br5 тыс. безвозмездной спонсорской помощи вручили и коллективу Брестской городской больницы №1. На эти средства здесь планируют закупить бытовые приборы и технику в комнаты приема пищи для персонала, а также на приобретение средств индивидуальной защиты.

Барановичская городская больница получила от отраслевого профсоюза сертификат на Br5 тыс., на которые планируют закупить зимнюю верхнюю одежду для сотрудников учреждения.-0-