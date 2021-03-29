Более Br4 млрд инвестиций вложено в экономику Гомельской области в 2020 году

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br4 млрд инвестиций вложено в экономику юго-восточного региона страны в 2020 году. Об этом сообщил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей, докладывая о работе в 2020 году на сессии областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей отметил, что принимаемые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата способствуют привлечению прямых иностранных инвестиций. За 2020 год это $230 млн, в том числе $103 млн - на чистой основе.

В прошлом году реализовано несколько значимых для региона инвестпроектов. Светлогорский ЦКК запустил производство сульфатной беленой целлюлозы. "Это абсолютно новый для нашей страны продукт, значительная часть его - до 87% - поставляется на экспорт, при этом полностью удовлетворяется внутренняя потребность", - подчеркнул губернатор.

Белорусский металлургический завод завершил масштабный проект по увеличению производительности внепечной обработки стали. Это позволило нарастить выплавку стали до 3 млн т в год.

В числе важнейших проектов - модернизация сушильного отделения "Мозырьсоли", реконструкция птичников "Белоруснефть-Особино".

Геннадий Соловей заверил: в 2021 году будет продолжена реализация крупных инвестпроектов, благодаря которым существенно возрастет экономический потенциал области. Речь о вводе Петриковского горно-обогатительного комплекса и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ. Ожидается также запуск в Добруше производства мелованных и немелованных видов картона и производства изделий медицинского назначения на "Алкопаке".-0-

Комплексное благоустройство Добруша начнется в 2021 году