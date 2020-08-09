Более Br40 млн выделено в Брестской области на строительство и ремонт учреждений образования

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году на строительство и ремонт учреждений образования из бюджета выделено более Br40 млн. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.
Капитальный ремонт нужно провести в 21 школе. Вскоре откроется спортивный зал в Залесской средней школе (Кобринский район), к концу года - в Стытычевской СШ (Пинский район). Строятся в области и новые учреждения образования. Планируется, что в Бресте в четвертом квартале будет введен в эксплуатацию встроенный в многоэтажный дом детский сад на 75 мест. В барановичском микрорайоне Боровки продолжают возводить школу на 1020 мест.
Около Br1,5 млн направлено на оснащение школ новым оборудованием. Будут закуплены 10 школьных автобусов и четыре специально оборудованных автомобиля для перевозки детей-инвалидов. Под особым контролем - обеспечение безопасности питания детей. В 16 школах региона сейчас реконструируют пищеблоки, заменяют бытовую технику.
"Как обычно, будем помогать в подготовке к школе. Более 21 тыс. многодетных семей выплачена единовременная материальная помощь", - отметил Анатолий Лис. Он добавил, что подготовка к новому учебному году проходит в штатном режиме. "Отличие лишь в том, что четвертая четверть из-за пандемии получилась скомканной. Поэтому с 1 сентября детям придется наверстывать упущенное. Других особенностей не вижу", - резюмировал председатель Брестского облисполкома.-0-