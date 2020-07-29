Более Br43 млн из бюджета Гомельской области направлено на поддержку здравоохранения

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br43 млн из бюджета Гомельской области было направлено на укрепление материально-технической базы и средства защиты для медработников. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на чествовании врачей и медперсонала, внесших вклад в борьбу с пандемией, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Соловья, во время подъема заболеваемости COVID-19 областные власти максимально усилили материальную поддержку здравоохранения. "В этом году четверть общего объема финансирования на строительство объектов приходится на учреждения этой сферы. С учетом укрепления материально-технической базы и дополнительного финансирования для обеспечения безопасности медработников в условиях пандемии бюджетом было предусмотрено Br43 млн", - подчеркнул он.

Не оказались в стороне предприятия, организации и простые граждане. "В денежном выражении это более Br1,7 млн. В числе первых, кто предложил свою помощь, была Гомельская мясо-молочная компания и транспортники. Студенты и преподаватели университета имени Ф. Скорины объединили волонтеров, которые изготавливали защитные щитки", - сказал губернатор. Многие предприниматели готовили обеды, обеспечивали медицинских работников чаем, кофе, соками, приобретали необходимые предметы личной гигиены. Гуманитарная помощь пришла из Китая, Узбекистана и Польши.

Геннадий Соловей отметил оперативность принятия решений и самоотверженность, с которой медработники области встали на защиту здоровья людей от неизученного вируса. "Ситуация диктовала новые требования. Чтобы максимально защитить в это время жизнь и здоровье людей, в красных зонах дежурили более 85% всех медицинских сестер и санитарок", - отметил он.

В режиме реального времени специалисты на всех уровнях обеспечивали готовность №1. "У нас было немного времени, чтобы подготовиться. Мы разработали планы поэтапного перепрофилирования больниц. В считаные дни поставили на поток производство масок и противочумных костюмов, чуть больше понадобилось времени для собственного производства дезинфицирующих средств. Открыли 9 диагностических лабораторий", - сказал Геннадий Соловей.

Параллельно с лечением пациентов врачи и медперсонал изучали течение COVID-19, перенимали опыт коллег из других стран. "Удалось вывести своего рода формулу спасения и алгоритм ведения таких пациентов: лечение - долечивание - реабилитация. В основе - постоянное наблюдение за пациентами до полного выздоровления. В настоящее время ситуация не просто стабилизировалась: ежедневно выписывается больше выздоровевших, чем госпитализируется заболевших. Постепенно мы выводим больницы на прежний режим", - отметил председатель облисполкома.

Геннадий Соловей пожелал врачам и медперсоналу скорее войти в привычный график дежурств и отпусков. "Крепкого здоровья и терпения, душевного комфорта и благополучия. Огромная благодарность за ваш труд во благо региона и родной Беларуси", - заключил он.-0-