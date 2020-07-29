Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 29 июля 2020
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:42 Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК Общество
19:26 В Японии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
19:24 Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК Президент
19:13 Более Br43 млн из бюджета Гомельской области направлено на поддержку здравоохранения Регионы
18:54 Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней Регионы
18:50 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 19 районах Беларуси Общество
18:40 МТЗ возобновил поставки техники в Зимбабве Экономика
18:34 В Новогрудском районе смертельно травмирован мужчина Происшествия
18:27 Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК Президент
18:21 МАРТ выдал предупреждение Банковскому процессинговому центру за отказ от тестирования банкоматов Экономика
18:18 В Минске за пять дней выявили 45 пьяных водителей Регионы
18:15 На чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определены первые победители Спорт
18:05 Белорусские пиломатериалы на $5,1 млн продали в Китай через БУТБ с начала года Экономика
17:56 Электродома и водородное топливо - какие возможности открывает запуск БелАЭС Общество
17:53 Птицефабрика "Дружба" открыла новый бройлерный цех Регионы
17:51 Карпенко: самая главная ценность в системе образования - педагоги Регионы
17:38 Реконструированный Дворец культуры открыли в Орше Культура
17:37 Почти половина украинцев против дистанционного образования во время карантина - опрос В мире
17:14 Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона Регионы
17:00 Рецидивист из Оршанского района приговорен к 22 годам лишения свободы за убийство из мести Происшествия
16:50 ФОТОФАКТ: Как выглядит хадж во время пандемии В мире
16:47 МАРТ и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве Экономика
16:44 Соревнования в беге на 10 тыс. м пройдут в Минске 30 июля Спорт
16:41 Лучших медиков чествовали в Гродно Регионы
16:39 В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии Экономика
16:33 Услугами автолавок в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень Общество
16:25 Пандемия обернулась колоссальным загрязнением окружающей среды - ООН В мире
16:18 Определены победители конкурса AIBA "Лучший в боксе" Спорт
16:15 Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии Общество
16:05 Торговый павильон горел на Комаровском рынке в Минске Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
29 июля 2020, 19:13

Более Br43 млн из бюджета Гомельской области направлено на поддержку здравоохранения

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Японии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br43 млн из бюджета Гомельской области было направлено на укрепление материально-технической базы и средства защиты для медработников. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на чествовании врачей и медперсонала, внесших вклад в борьбу с пандемией, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Соловья, во время подъема заболеваемости COVID-19 областные власти максимально усилили материальную поддержку здравоохранения. "В этом году четверть общего объема финансирования на строительство объектов приходится на учреждения этой сферы. С учетом укрепления материально-технической базы и дополнительного финансирования для обеспечения безопасности медработников в условиях пандемии бюджетом было предусмотрено Br43 млн", - подчеркнул он.

Не оказались в стороне предприятия, организации и простые граждане. "В денежном выражении это более Br1,7 млн. В числе первых, кто предложил свою помощь, была Гомельская мясо-молочная компания и транспортники. Студенты и преподаватели университета имени Ф. Скорины объединили волонтеров, которые изготавливали защитные щитки", - сказал губернатор. Многие предприниматели готовили обеды, обеспечивали медицинских работников чаем, кофе, соками, приобретали необходимые предметы личной гигиены. Гуманитарная помощь пришла из Китая, Узбекистана и Польши.

Геннадий Соловей отметил оперативность принятия решений и самоотверженность, с которой медработники области встали на защиту здоровья людей от неизученного вируса. "Ситуация диктовала новые требования. Чтобы максимально защитить в это время жизнь и здоровье людей, в красных зонах дежурили более 85% всех медицинских сестер и санитарок", - отметил он.

В режиме реального времени специалисты на всех уровнях обеспечивали готовность №1. "У нас было немного времени, чтобы подготовиться. Мы разработали планы поэтапного перепрофилирования больниц. В считаные дни поставили на поток производство масок и противочумных костюмов, чуть больше понадобилось времени для собственного производства дезинфицирующих средств. Открыли 9 диагностических лабораторий", - сказал Геннадий Соловей.

Параллельно с лечением пациентов врачи и медперсонал изучали течение COVID-19, перенимали опыт коллег из других стран. "Удалось вывести своего рода формулу спасения и алгоритм ведения таких пациентов: лечение - долечивание - реабилитация. В основе - постоянное наблюдение за пациентами до полного выздоровления. В настоящее время ситуация не просто стабилизировалась: ежедневно выписывается больше выздоровевших, чем госпитализируется заболевших. Постепенно мы выводим больницы на прежний режим", - отметил председатель облисполкома.

Геннадий Соловей пожелал врачам и медперсоналу скорее войти в привычный график дежурств и отпусков. "Крепкого здоровья и терпения, душевного комфорта и благополучия. Огромная благодарность за ваш труд во благо региона и родной Беларуси", - заключил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
врачи Гомельская область здравоохранение медицина Соловей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вручает Благодарность Президента главному врачу Могилевской детской поликлиники Галине Петровой Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней
Фото из архива В Минске за пять дней выявили 45 пьяных водителей
Птицефабрика "Дружба" открыла новый бройлерный цех
Во время встречи. Фото Министерства образования Карпенко: самая главная ценность в системе образования - педагоги
Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона
Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой вручает грамоту Елене Шостко Лучших медиков чествовали в Гродно
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19
Топ-новости
Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК
Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах
Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году
О выборах и выборе белорусов - комментарий
Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 19 районах Беларуси
Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней
Профсоюзы выработали допмеры по поддержке предприятий в период восстановления экономики
Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси
В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко
Ученые констатируют рост зимних температур в Беларуси с начала столетия почти на 4 градуса
В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии
Детские пособия повышаются с 1 августа
Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.