Более Br4,3 млрд налогов поступило в бюджет Минской области за 10 месяцев

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь-октябрь от плательщиков Минской области в консолидированный бюджет столичного региона поступило Br4329,6 млн, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Средства распределены соответственно между республиканским бюджетом (Br1494 млн) и местными бюджетами (Br2835,6 млн).

"По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма поступлений в консолидированный бюджет выросла на 22,7%, или на Br799,7 млн в сопоставимых ценах", - отметили в инспекции.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br1035,4 млн (23,9% в доходах консолидированного бюджета), экологическому (включая налог за добычу) - Br699,4 млн (16,2%), налогу на прибыль - Br820,2 млн (18,9%). Сумма налога на добавленную стоимость составила Br541 млн (12,5%), акциза - Br183,5 млн (4,2%), налога при упрощенной системе налогообложения - Br145 млн (3,3%).

К слову, за январь-сентябрь текущего года в консолидированный бюджет поступило Br3438,6 млн, то есть октябрьский прирост налоговых поступлений значительный.-0-