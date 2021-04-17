Более Br50 млн направят на строительство и оснащение многопрофильного медцентра в Бресте

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На строительство и оснащение многопрофильного медицинского центра, который возводят в заречной части Бреста, направят более Br50 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Андрей Корнелюк.

"Заречная часть города динамично развивается, численность взрослого и детского населения ежегодно увеличивается. Возникла необходимость в строительстве медкомплекса. Сметная стоимость объекта - Br51,1 млн, в том числе на строительно-монтажные работы предусмотрено Br37 млн, закупку медицинского оборудования - Br8,8 млн. Кроме того, дополнительно за счет централизованных закупок Министерство здравоохранения планирует поставить оборудование еще на Br10,5 млн", - рассказал Андрей Корнелюк. Он добавил, что в этом году для медцентра Минздрав приобретет оборудование по 41 позиции на Br6,5 млн.

К строительству медцентра специалисты приступили в декабре 2019 года. Ожидается, что к концу этого года работы на объекте будут завершены и уже в 2022-м новое учреждение здравоохранения примет первых пациентов.

В частности, в здании женской консультации общестроительные работы уже завершены, ведутся отделочные, чистовые сантехнические и электромонтажные. Корпус будущей поликлиники для детей тоже на завершающей стадии. В поликлинике для взрослых возведено две трети каркаса здания, специалисты выполняют кладочные, столярно-плотничные и кровельные работы, прокладывают инженерные сети.

Так, в двухэтажном корпусе разместится женская консультация на 190 посещений в смену, клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение и отделение дневного пребывания на 22 койки.

Взрослую поликлинику в смену смогут посещать 500 пациентов. На 1-м этаже обустроят отделение профилактики, кабинет травматолога, рентгенкабинеты, кабинет врача-инфекциониста, на 2-м - отделение медицинской реабилитации. Третий этаж займет терапевтическое отделение, четвертый - отделение функциональной диагностики. Пятый этаж намечено отвести для кабинетов врачей-специалистов, отделения платных услуг.

Детская поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. В этом корпусе на 1-м этаже разместят кабинет травматолога, рентген, инфекционный и центр, дружественный подросткам. Второй займут отделение детей грудного возраста, кабинеты врачей консультативного приема и педиатрическое отделение. Кроме того, на верхних этажах здания будут отделения медицинской реабилитации, хирургическое, неврологическое, офтальмологическое, отделение отоларингологии и эндоскопический кабинет.

Строящийся медицинский центр сегодня стал одним из ключевых объектов субботника. Вблизи одного из корпусов высадили саженцы хвойных и лиственных деревьев.-0-