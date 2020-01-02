Более Br54,6 тыс. направлено из бюджета Гомельской области на акцию "Наши дети"

2 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br54,6 тыс. направлено из бюджета Гомельской области на проведение акции "Наши дети" в юго-восточном регионе страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления образования облисполкома Жанна Жданович.

Деньги были направлены в том числе на подарки детям-сиротам, которые находятся на государственном обеспечении. В этом году на мероприятия акции из областного бюджета выделено на Br15 тыс. больше, чем в прошлом.

По словам Жанны Жданович, акция нацелена на помощь в первую очередь детям-инвалидам, ребятам из многодетных, опекунских и приемных семей, всем тем, кто в силу жизненных обстоятельств в этом нуждается. В области 3,4 тыс. детей-сирот, 1,8 тыс. детей-инвалидов, 1,5 тыс. детей в социально опасном положении. 57 тыс. мальчишек и девчонок воспитываются в многодетных семьях. Цель акции - доставить праздничное настроение и новогодние подарки каждому ребенку, нуждающемуся в особом внимании и заботе.

Около 1,5 тыс. детей побывали на губернаторской елке, где под куполом цирка происходили новогодние чудеса. 100 ребят посетили праздник во Дворце Республики, еще 50 детей были приглашены во Дворец Независимости.

Накануне Нового года председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поздравил семью Марии Пименовой и Вячеслава Поповича. Мария - выпускница Гомельского детского дома - всегда мечтала о большой семье. Сейчас она многодетная мама, вместе с супругом воспитывает трех дочерей: Валерию, Аврору и Маргариту. В преддверии Нового года благодаря акции "Наши дети" сбылись заветные желания девочек.

Многие мероприятия были организованы вместе с общественными организациями. Активисты и волонтеры БРСМ принесли позитив, радость и незабываемые эмоции малышам и подросткам, которые накануне праздника оказались в больницах. Это лишь небольшая часть встреч и поздравлений в новогодние праздники.

Сейчас поздравительный марафон продолжается.

Благотворительная акция "Наши дети" продлится в стране по 10 января. Она проходит под патронатом Президента Беларуси. В эти дни руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Это поздравительные визиты с искренними пожеланиями, вручением подарков, теплыми словами и помощью в решении проблем.-0-