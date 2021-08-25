Более Br65 тыс. выделили минские первички профсоюза медиков на подготовку детей к школе





Отраслевой профсоюз столицы активно подключился к ежегодной акции "Профсоюзы - детям", оказывая материальную помощь и социальную поддержку работникам учреждений здравоохранения и их детям.





Например, профсоюз городской клинической больницы скорой медицинской помощи помимо участия в акциях "Собери детей в школу" и "В школу с добрым сердцем" принял решение выплатить работникам - членам профсоюза по Br100 на каждого школьника, идущего в первый класс. В индивидуальном порядке в зависимости от статуса семьи (многодетная, неполная, опекунcкая и др.) профком больницы принимает и рассматривает заявления на получение материальной помощи от родителей, чьи дети идут в другие классы.





Кроме того, первичные организации профсоюза здравоохранения активно помогают собрать к школе ребят, оказавшихся без родительской опеки. В их числе первичная профсоюзная организация 4-й городской клинической больницы, которая традиционно собрала школьные портфели не только для детей членов профсоюза своего учреждения, но и для детей младшего школьного возраста, находящихся в социально-педагогическом центре Московского района Минска. А профком 5-й ГКБ, который совместно с сотрудниками учреждения собрал канцелярские товары, поможет подопечным социально-педагогического центра с приютом Заводского района Минска.





Накануне Дня знаний столичные работники здравоохранения - члены профсоюза оказали помощь нескольким детским домам Минска. При подготовке детей к учебному году первичка 24-й городской поликлиники спецмедосмотров совместно с Белорусским союзом женщин закупила для воспитанников Детского дома №3 канцелярские товары, профсоюзный комитет 18-й городской поликлиники оказал материальную помощь Дому ребенка №1, а первичная профсоюзная организация 23-й городской поликлиники вместе с сотрудниками собрала канцелярские товары для детей из Детского городка - социально-педагогического учреждения, обеспечивающего воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенного в Ленинском районе Минска.-0-

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br65 тыс. выделено минскими первичками Белорусского профсоюза работников здравоохранения в помощь родителям на подготовку детей к школе, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.