Более Br7 млн дивидендов поступит в бюджет Гомельской области от акций ОАО

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По результатам работы открытых акционерных обществ за 2020 год в бюджет Гомельской области должно поступить Br7,16 млн дивидендов. Это на 8% больше, чем за 2019 год, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Решение о выплате дивидендов приняли 54 ОАО, что на три больше по сравнению с 2019 годом, отметили в комитете.

Весомый вклад в бюджет области обеспечат общества строительного и агропромышленного комплексов - Br3,37 млн и Br3,32 млн соответственно.

Размер дивидендов за 2020 год в расчете на одну акцию составил от Br0,00001 до Br4,5. Стабильно наибольший размер дивидендов в обществах "Коминтерн" (Br4,5), "Институт Гомельоблстройпроект" (Br1,47), "Октябрьский завод сухого обезжиренного молока" (Br1,04). Во всех остальных случаях дивиденды на одну акцию в открытых акционерных обществах, имеющих долю Гомельской области в уставном фонде, составляют менее Br1.-0-