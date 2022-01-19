Более Br70 тыс. взыскали с руководителей хозяйства в Пружанском районе за нанесенный природе вред

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Директор и главный инженер сельхозпредприятия в Пружанском районе возместили причиненный из-за нерадивости экологический ущерб, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Нарушение природоохранного законодательства в ОАО "Родина" выявила районная прокуратура. В одном из металлических резервуаров там демонтировали запорно-сливной механизм. Из емкости вылилось более 174 т минеральных удобрений, что привело к деградации земель. По иску прокурора решением суда с виновных должностных лиц - директора и главного агронома - взыскано более Br72 тыс.

Всего за прошлый год органы прокуратуры Брестской области провели более полусотни проверок по исполнению природоохранного законодательства, по результатам которых внесли 175 актов надзора. После их рассмотрения к дисциплинарной ответственности были привлечены 26 человек, административной - 63, материальной - 10 на сумму свыше Br2,4 тыс.

Наиболее распространенными нарушениями являются невыполнение условий договоров и ненадлежащее содержание водных объектов арендаторами, ненадлежащее выполнение законодательства в сфере обращения со стойкими органическими веществами и отходами, уклонение от возмещения причиненного природе вреда.-0-