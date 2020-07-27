Более Br706 млн поступило в бюджет Могилевской области за первое полугодие

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br706 млн поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за первое полугодие, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"За шесть месяцев текущего года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило Br706,1 млн. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на Br102 млн в фактическом исчислении (рост составил 17%)", - отметили в пресс-центре.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога - более Br247 млн (35%), налога на добавленную стоимость - более Br98 млн (13,9%), акцизов - Br39,3 млн (5,6%), налога на недвижимость - почти Br33 млн (4,7%), налога при упрощенной системе налогообложения - более Br29 млн (4,1%), земельного налога - Br14,5 млн (2,0%).

В десятку лидеров в формировании бюджета области вошли РУП "Могилевэнерго", Климовичский ЛВЗ, ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, Могилевский завод лифтового машиностроения, РУП "Могилевоблгаз", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", СООО "Оазис Груп", ООО "Кронохем". Как отметили в пресс-центре, удельный вес их платежей составил 17% от общих поступлений в бюджет области.-0-