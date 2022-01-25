Более Br706 тыс. направили гомельские обком и первички БПРЗ на акцию "Профсоюзы - детям" в 2021 году

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br706,9 тыс. направила Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения на благотворительную акцию "Профсоюзы - детям" в 2021 году, сообщили БЕЛТА в областном комитете БПРЗ.

"Из общей суммы средства областного комитета - более Br57,2 тыс. и около Br650 тыс. - средства первичных профсоюзных организаций", - уточнила заведующая отделом социально-экономической работы областной организации БПРЗ Светлана Тропачева.

В минувшем году и областной комитет, и первички оказывали помощь не только детям членов профсоюза, но и подшефным организациям. Особое внимание уделили ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям обязанных лиц и детям-инвалидам.

Как рассказали в профсоюзе, на удешевление стоимости путевок в летние детские оздоровительные лагеря расходы областной организации БПРЗ превысили Br9,1 тыс. На подготовку ребят к новому учебному году во время благотворительной акции "Соберем портфель первокласснику" профсоюзы медиков региона адресовали свыше Br87 тыс.

Большую долю средств из профбюджетов направили на проведение новогодних праздников. Так, областной комитет профинансировал закупку подарков, мероприятия более чем на Br33 тыс., вклад первичных профсоюзных организаций - свыше Br573 тыс. Сладости, подарки, материальную помощь в новогодние дни получили дети членов профсоюза, подшефные детские специализированные организации в Гомельском, Речицком, Мозырском, Добрушском, Лельчицком и Рогачевском районах.-0-