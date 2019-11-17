17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более Br80 млн направят в Брестской области на строительство социальных объектов в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"На следующий год у нас практически сверстана программа - более Br80 млн направим на эти цели. Будем строить детские сады - в новом микрорайоне Бреста, городе-спутнике Жабинке, в Брестском и Столинском районах. В следующем году начнем строительство большой школы в Барановичах. Там также надо закончить строительство станции скорой медицинской помощи, а в Пинске - онкологический корпус. В Иваново начнем строить спортивный комплекс. Кроме того, необходимо будет построить 40 станций обезжелезивания, потому что есть много нареканий жителей по качеству питьевой воды. Ряд объектов запланирован. То есть, эта программа большая и довольно насыщенная", - подчеркнул губернатор.

Журналисты также поинтересовались судьбой проекта нового стадиона с инфраструктурой для семейного отдыха в областном центре. Анатолий Лис заметил, что объект не планируется строить за счет бюджетных средств. Рассматриваются разные варианты, прежде всего это государственно-частное партнерство. То, что новый стадион в Бресте необходим, по его словам, сомнений не вызывает. В последнее время футбольный клуб "Динамо-Брест" показывает хорошие результаты. На стадионе, который вмещает 10 тыс. человек, уже не первый раз наблюдается аншлаг, а на матч 24 ноября билеты были разобраны за 4 часа, и желающих было значительно больше.

"При такой игре, которую показывают наши футболисты, они потенциально могут стать чемпионами. Тогда это выход в Лигу чемпионов, и, естественно, должен быть соответствующий стадион - международного уровня. Мы уверены, строительство начнется. Подобрано несколько площадок - это уже на выбор инвестора. Там будет не только стадион, но и гостиничный, и торгово-развлекательный комплексы, и другие - огромный объект, который, конечно, будет очень нужен и востребован для города и области. О сроках говорить пока рано, но проработки и эскизные проекты уже есть, я их видел", - сказал губернатор.

Сегодня Анатолий Лис одним из первых принял участие в голосовании по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва на участке для голосования №1 Брестского-Западного избирательного округа №1.-0-