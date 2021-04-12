Более Br89,3 тыс. на открытие своего дела безработным Витебской области выделено за I квартал

12 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На организацию предпринимательской деятельности безработным гражданам в Витебской области за I квартал текущего года было выделено более Br89,3 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров.

"Из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси для организации предпринимательской деятельности безработными Витебской области за январь-март этого года было направлено более Br89,3 тыс. Субсидии выделены для 28 человек. Из них трое получили госпомощь на организацию ремесленной деятельности и 1 - для открытия дела в сфере агроэкотуризма", - отметил Александр Христофоров.

Субсидия предоставляется в размере 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ). С 1 февраля этого года размер БПМ в среднем на душу населения составляет Br262,87. Для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах субсидия увеличивается до 15 БПМ.

Основными видами собственного бизнеса, которые выбрали жители Витебской области, стали бьюти-услуги (7 субъектов), розничная торговля (3) и производство сельскохозяйственной продукции (2). Также новоиспеченные предприниматели оказывают транспортные услуги, занимаются строительными работами, в том числе отделочными, электромонтажными, сантехническими, и принимают в ремонт бытовые изделия.

Всю необходимую информацию об организации предпринимательской деятельности безработные граждане получают на обучающем курсе "Основы бизнес-планирования", который можно пройти бесплатно по направлению службы занятости. Во время учебы выплачивается стипендия и иногородним предоставляется общежитие. За I квартал этого года на данный курс направили 32 человека.-0-