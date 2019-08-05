Более Br9 млн доходов получили в сфере культуры Гомельской области в I полугодии

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br9 млн доходов от внебюджетной деятельности получили организации сферы культуры Гомельской области в I полугодии. Темп роста составил 109% при задании 105%, такие цифры озвучены на заседании коллегии по итогам работы подведомственных организаций главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома в январе-июне, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Ирины Довгало, I полугодие для отрасли культуры в регионе завершилось успешно. "Ключевые прогнозные показатели государственной программы "Культура Беларуси" выполнены в полном объеме. При этом учитывается интерес населения, каждое учреждение ищет что-то новое для зрителей и читателей", - рассказала она.

В эти дни продолжается зачисление в учреждения образования области в сфере культуры. К примеру, конкурс на хореографическое отделение в Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского составляет свыше 2,5 человека на место, в Гомельском государственном художественном колледже - 5,6 человека на место. "Учреждения востребованы, а значит, уже в обозримом будущем наставники подготовят новую смену талантливых молодых специалистов для отрасли", - уверена Ирина Довгало.

Идет подготовка к новому театральному сезону, создаются новые репертуарные программы. Продолжается в регионе и фестивальный марафон. Совсем недавно в Буда-Кошелево прошел фестиваль "Зямля пад белымi крыламi". В Калинковичском районе готовятся к Республиканскому фестивалю юмора, который пройдет в Малых и Больших Автюках 14 сентября.

Большое значение в регионе уделяют сохранению историко-культурного наследия, как в архитектуре, так в искусстве и традициях. В этом плане в 2019 году серьезное внимание уделено Полесскому краю. Так, в Петрикове благоустроены все учреждения культуры. Местная школа искусств, которая в этом году отмечает столетие, получила практически новое рождение. По поручению Президента значительно обновилась и техническая база: приобретено новое оборудование и музыкальные инструменты.

Активными темпами продолжается реконструкция Мозырского драматического театра имени Ивана Мележа. Как отметили в управлении, при планомерном финансировании он откроет двери для своего зрителя уже в следующем году.

Реконструкция храмового комплекса в Юровичах Калинковичского района также на особом контроле.

"Все учреждения культуры региона продолжают радовать слушателей, зрителей, читателей. Самое главное для творческих коллективов - создать настроение, чтобы люди жили насыщенной жизнью, сопереживали творческим постановкам. Важно, чтобы они понимали, что будущее страны - в том числе в развитии самобытной национальной культуры. Без этого у любой страны нет будущего", - резюмировала Ирина Довгало.-0-