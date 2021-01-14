Более Br90 тыс. матпомощи перечислил в новогодние праздники профсоюз медиков Брестской области

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более Br90 тыс. материальной помощи перечислил профсоюз медиков Брестской области во время новогоднего этапа ежегодной республиканской благотворительной акции "Профсоюзы - детям", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Получателями единовременной материальной помощи в канун новогодних и рождественских праздников стали семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные, малообеспеченные и многодетные семьи. За декабрь - январь из средств областного комитета профсоюза работников здравоохранения на эти цели было выделено Br92,6 тыс.

Не остались без внимания в эти дни и дети работников - членов профсоюза. Для ребят дошкольного и младшего школьного возраста устраивались профсоюзные елки, приобретались билеты на праздничные представления. Только на новогодние утренники и подарки малышам направлено Br2,6 тыс. Хотя, как отметили в обкоме, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой по COVID-19 количество и массовость таких мероприятий пришлось существенно уменьшить.

Всего же за 2020 год во время акции "Профсоюзы - детям" Брестская областная организация профсоюза работников здравоохранения направила на благотворительные цели свыше Br117,5 тыс. В частности, были выделены средства на удешевление путевок в детские оздоровительные лагеря, оказана матпомощь к новому учебному году членам профсоюза - родителям первоклассников из отдельных категорий семей. Финансовую поддержку получили также дом ребенка в Пинске и областная центральная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов по легкой атлетике.-0-