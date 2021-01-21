Более чем на 500 объектах в Витебской области создадут безбарьерную среду в этом году

21 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня подписали совместный план работы на 2021 год между комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома и общественными объединениями инвалидов области. Документ должен помочь в решении проблем людей с ограниченными возможностями, проведении мероприятий по их реабилитации и интеграции, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко рассказала, что от общественных организаций было внесено много предложений по различным направлениям. "Это и культурно-массовые мероприятия, и совершенствование работы центра по приему-передаче информации в экстренные службы от людей с нарушениями слуха. Стоит задача в этом году, чтобы он заработал на всю Витебскую область. Также в планах создание новых маршрутов для незрячих, реализация новых проектов, в том числе благодаря иностранной помощи", - отметила она.

В Витебской области работает более 500 маршрутов для незрячих, которые помогают им добраться до социально значимых объектов. Запланировано в этом году оснастить речевым информатором один из троллейбусных маршрутов в областном центре. Одним из приоритетных направлений остается создание безбарьерной среды.

"За прошедшую пятилетку в регионе было создано свыше 500 объектов, оборудованных безбарьерной средой. В нынешней запланировано обустроить примерно столько же - как за счет государства, так и благодаря собственным деньгам предприятий. Важным вопросом остается обеспечение средствами технической реабилитации - инвалидными колясками, ходунками, смартфонами для незрячих и другими. За последние пять лет такую технику получили 35 тыс. жителей области", - сказала зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Председатель областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению Константин Ламчановский добавил, что подписанный план включает в себя новые пункты. "В частности, более тесное взаимодействие по вопросам безбарьерной среды, расширение круга спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Мы с территориальными центрами социального обслуживания населения области активно развиваем онлайн-конкурсы - авторской песни и поэзии, радиопьес, кулинарный", - сказал Константин Ламчановский. Он также обратил внимание, что для людей с ограниченными возможностями важно не только получить физический доступ к учреждению или организации, но и иметь возможность комфортно пользоваться информационными, образовательными и культурными услугами.

План также предусматривает ежемесячное проведение совещаний с подразделениями облисполкома и председателями общественных организаций инвалидов, где можно будет напрямую задать чиновникам волнующие вопросы.

Сегодня в Витебской области проживают 59 тыс. инвалидов.-0-