Более четырех вакансий приходится на одного безработного в Гомельской области

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на одного зарегистрированного безработного в среднем приходится более четырех вакансий, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Александр Семионов.

Александр Семионов отметил, что в регионе сохраняется тенденция уменьшения количества безработных. На 1 декабря в области на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных состояли 2,4 тыс. человек. На эту же дату прошлого года - 4,4 тыс. человек, на 1 января 2018-го - 4,3 тыс. человек.

В региональном банке вакансий, заявленных нанимателями, на сегодня насчитывается свыше 10,7 тыс. позиций. "По-прежнему растет спрос на рабочую силу - таких профессий в банке вакансий около 60%. Востребованы водители автомобиля, различного рода специалисты в строительной отрасли (каменщики, бетонщики, электрогазосварщики), сельскохозяйственной (операторы машинного доения, животноводы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства), в сфере услуг (швеи) и торговле (продавцы), также есть потребность в квалифицированных специалистах в медицинской отрасли (врачи-специалисты, медицинские сестры) и т.д.", - пояснил первый заместитель председателя комитета.

В то же время, констатировал собеседник, по причине зачастую достаточно низкого образовательного уровня состоящих на учете безработных в регионе наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения по вакансиям, так как соискатели хотят трудоустроиться по таким профессиям, как подсобный рабочий, вахтер, грузчик, сторож, уборщик помещений. "Для минимизации дисбаланса спроса и предложения применяются различные инструменты. Один из них - профессиональное обучение и повышение квалификации безработных. В этом году новые для себя и востребованные на рынке труда профессии освоили более 1,3 тыс. жителей области", - сказал Александр Семионов.

Всего при содействии служб занятости в области за 11 месяцев этого года трудоустроено около 25,7 тыс. человек, в том числе почти 15,9 тыс. безработных. Удельный вес трудоустроенных безработных по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 4,2 процентных пункта и составил 63%.

"Активно в регионе используется такая форма, как организация временных работ. В январе-ноябре в оплачиваемых общественных работах приняли участие 8,3 тыс. человек. Их деятельность была связана с аграрной отраслью, строительством, благоустройством, озеленением населенных пунктов и др.", - пояснил собеседник.

Еще более 350 жителей области получили субсидию для организации своего дела. "Чаще всего деловая инициатива воспользовавшихся такой господдержкой направлена на сферу услуг, транспортных услуг. Также есть примеры создания фермерских хозяйств, организации ремесленной деятельности", - рассказал первый зампредседателя комитета.

В переселении в другую местность на новое место жительства и работы органами по труду и занятости региона оказано содействие 21 безработному.

На 1 декабря 2018-го уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,4% к численности экономически активного населения. Год назад данный показатель был на уровне 0,7%. Ниже областного эта цифра в Петриковском районе и в Гомеле.-0-