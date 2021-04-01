Более десятка правонарушений за три дня выявлено в сельхозорганизациях Минской области

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десятка различных правонарушений за последние три дня выявлено в сельхозорганизациях Минской области участковыми инспекторами милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В поле зрения правоохранителей в первую очередь попало хищение зерновых и топлива. Так, в Клецком районе ночью 29 марта механизатор одного из агрокомбинатов вместе с неработающим односельчанином после распития спиртного похитили из зерносклада 210 кг семян кукурузы на сумму более Br80. Злоумышленники не учли наличие на территории системы видеонаблюдения, которая позволила утром установить личности правонарушителей.

"Наличие видеокамер и фотоловушек в сельскохозяйственных организациях является также и действенной профилактической мерой. В ходе обследования объектов агропромышленного комплекса сотрудниками органов внутренних дел руководителям внесено 86 предложений по установлению таких технических средств", - рассказали в УВД.

Особое внимание уделяется выявлению фактов хищений и незаконного оборота окрашенного нефтяного топлива - выявлено 3 таких противоправных деяния в Слуцком и Дзержинском районах, причем все они совершены механизаторами сельскохозяйственных организаций. Так, прямо в поле вблизи деревни Добринево Дзержинского района сливал из закрепленного трактора МТЗ дизельное топливо тракторист ОАО "Даниловичи-Агро".

Сотрудниками милиции во время мониторинга осуществляется также и выборочный контроль физического состояния работников. К примеру, 29 марта в 12.00 электромонтер РСУП "Петровичи" непосредственные обязанности исполнял с видимыми признаками алкогольного опьянения, что подтвердили 0,4 промилле в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, милиционерами изучаются причины и условия, способствующие совершению правонарушений. В ходе обследования машинного двора ОАО "Рованичи" Червенского района установлено, что заборное ограждение имеет множественные повреждения, освещение недостаточное. Один из ангаров, в которых хранится техника, не запирался вовсе.

По выявленным фактам уже вынесено 58 представлений, установлены сроки устранения недостатков. Комплекс оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению противоправных деяний в сельскохозяйственных организациях Минской области стартовал 29 марта.-0-