Более половины членов участковых комиссий Гомельской области представляют общественные объединения

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области более 50% членов участковых комиссий по референдуму представляют общественные объединения и политические партии, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной комиссии по референдуму Алексей Неверов.

"Всего в Гомельской области в составе 977 участковых комиссий 9221 человек. 76,4% из них - женщины, 4,8% - молодежь до 30 лет, 5,1% - представители политических партий, 52,7% - общественных объединений", - привел цифры Алексей Неверов.

Он обратил внимание на то, что сегодня начинаются дежурства на участках для голосования. Участки будут работать ежедневно, кроме воскресенья: в будние дни с 17.00 до 19.00, в субботу с 12.00 до 14.00. В это время граждане могут прийти на участок, чтобы уточнить, внесены ли они в список участников референдума, проверить сведения, которые есть в списках. При необходимости данные будут уточняться и корректироваться.

Почти 1,3 тыс. человек включены в списки для голосования на участке №17 Центрального района Гомеля. Участок расположен в помещении средней школы №27. "Участковая комиссия работает уже в течение недели. За это время мы провели заседание, оформили и оборудовали помещение для голосования и для работы комиссии, сверили и подготовили списки участников референдума. Получили в вышестоящей комиссии сообщение для граждан о дате, времени, месте голосования, которое мы должны будем распространить до 16 февраля", - рассказала председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования №17 Светлана Кубышкина.

Она отметила, что на участке есть и традиции при проведении голосований. "Мы всегда чествуем тех, кто впервые принимает участие в голосовании, готовим для них сувениры. Зачастую это наши выпускники, и мы вдвойне рады видеть их в учреждении. Так как основной день голосования воскресный, люди приходят на участок семьями. Приятные сюрпризы ждут детей - опять-таки наших учеников или будущих учеников, - чтобы у них тоже было праздничное настроение, чтобы запомнился этот день", - привела примеры председатель. Обязательно организуют на участке и праздничный концерт. Разноплановые выставки расскажут и об учреждении образования, и о социальной политике, которая проводится в Беларуси, и об изменениях, дополнениях в Конституцию.

Как рассказала председатель Центральной районной в городе Гомеле комиссии по референдуму Ольга Доценко, всего в районе образовано 45 участков, из них два закрытых - в городской клинической больнице скорой медицинской помощи и областной детской клинической больнице. Председатель обратила внимание на то, что с первого же дня работы комиссий активно выдвигались наблюдатели от общественных организаций, которые посещают заседания.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. Проголосовать можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-