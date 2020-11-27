Более половины доходов бюджета Минской области формируют субъекты негосударственного сектора экономики

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты негосударственного сектора экономики формируют более половины доходов бюджета Минской области. В общих налоговых поступлениях региона их платежи составили 63,6%, сообщили БЕЛТА в ИМНС по Минской области.

"Такими плательщиками за январь - октябрь текущего года уплачено в бюджет Br1946,0 млн налогов и платежей. Из них организациями - Br1856,6 млн (95,4%) и индивидуальными предпринимателями - Br89,4 млн (4,6%)", - отметили в инспекции.

На одну негосударственную организацию в январе - октябре текущего года поступления составили Br63,8 тыс., а от одного индивидуального предпринимателя в среднем Br2 тыс.

Упрощенную систему налогообложения предпочли 13 659 организаций и 29 546 индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за январь - октябрь 2020 года уплачено в бюджет Br153,6 млн налогов и платежей. В том числе организациями - Br151,7 млн и индивидуальными предпринимателями - 62,3 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления от субъектов негосударственного сектора в сопоставимых ценах увеличились на 3,1%, или на Br58 млн.-0-