Более половины месячной нормы осадков выпало за утро в Могилеве

21 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня за утро выпало более половины месячной нормы осадков. В городе затруднено движение, затоплены частные подворья, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

"С пяти утра в Могилеве выпало 46,3 мм осадков при месячной норме 75 мм. Из берегов вышла река Струшня - затоплено более 23 подворий. Пострадавших нет", - уточнили в МЧС. Затруднено движение транспорта по проспектам Шмидта и Пушкинскому.

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Фото Олега Фойницкого