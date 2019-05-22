Более половины объектов социальной инфраструктуры Минска имеют безбарьерную среду

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время 57,3% объектов социальной инфраструктуры Минска обеспечены элементами безбарьерной среды. Об этом сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Минске проживают более 124,7 тыс. людей с инвалидностью (6,3% от общего количества жителей столицы), в том числе детей-инвалидов - свыше 6,9 тыс., инвалидов-колясочников - более 4,4 тыс. человек.

В прошлом году планом мероприятий подпрограммы 4 "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" Государственной программы было предусмотрено создание безбарьерной среды на 89 объектах. И эта задача выполнена на 112% - усовершенствовано 104 объекта. Преимущественно это элементы социальной инфраструктуры и жилой фонд.

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