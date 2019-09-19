Более половины поступивших заявок в службу 115 в Гомельской области решаются в тот же день

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-августе этого года более 92 тыс. заявок из поступивших 170 тыс. в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115 были решены в течение дня, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель областного ЖКХ отметил, что время для реагирования ответственными службами по той или иной заявке регламентировано нормативными документами. Так, вопросы, связанные с безопасностью людей, должны решаться незамедлительно, для этого созданы аварийные бригады. "В целом в этом году в течение дня было решено более 92 тыс. поступивших заявок, в течение двух дней - еще 30 тыс., для решения еще 10 тыс. потребовалось три дня", - привел пример гендиректор.

Он признал, что в регионе фиксируются случаи несоблюдения со стороны ответственных специалистов сроков исполнения заявок, нареканий по качеству проведенных работ. Всего с начала этого года за различные нарушения привлекли к ответственности 45 должностных лиц.

Дмитрий Згурский рассказал, что больше всего звонков на 115 от жителей региона поступает по понедельникам, в течение недели активность снижается, минимальное число заявок в диспетчерскую фиксируется по воскресеньям. Самое горячее время для диспетчеров - с 10.00 до 18.00. Исключение составляют аварийные ситуации.-0-