Более половины работников учреждений соцобслуживания Гомельской области привились от COVID-19

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более половины работников учреждений социального обслуживания населения Гомельской области привились от COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"В Гомельской области более 50% работников учреждений социального обслуживания населения привиты первой дозой вакцины. Вторую дозу получили свыше 41%. Отрадно, что более 3260 сотрудников этой службы выбрали путь к здоровью через вакцинацию", - сказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты обратили внимание, что профессиональная деятельность соцработников многозадачная и подразумевает выполнение особых функций. Среди них и помощь пожилым людям, которые находятся на надомном обслуживании. "Работники социального обслуживания не только покупают продукты, готовят пищу, убирают жилье, но и активно интересуются жизнью своих подопечных, разделяют их интересы. Вакцинация работников, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, - важнейший компонент в борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметили в центре.

Вакцинация в регионе продолжается, напомнили специалисты. Для удобства желающих пройти иммунизацию в области работают выездные прививочные пункты.-0-