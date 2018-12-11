Более половины средств инвестпрограммы Минска на 2019 год будет направлено в соцсферу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50% средств в инвестиционной программе белорусской столицы на 2019 год планируется направить на объекты социальной сферы. Об этом сообщил сегодня председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Объем инвестиционной программы на 2019 год сложится примерно на уровне 2018 года. При этом она будет, как и прежде, носить социальную направленность. Из Br850 млн более половины средств определены на объекты здравоохранения, образования, физической культуры и спорта", - сказал Дмитрий Гуриненко.
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