Более полусотни участников соберет выставка о здоровом образе жизни в Витебске

11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. XII Специализированная выставка-ярмарка "Витебщина - за здоровый образ жизни" соберет в этом году более полусотни участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Мероприятие состоится 12-13 сентября в концертном зале "Витебск". Свою продукцию, товары и услуги жителям и гостям областного центра представят около 20 учреждений здравоохранения региона, несколько десятков различных предприятий и организаций, оказывающих услуги по оздоровлению, производящих продукты здорового питания, спортивную одежду, обувь, инвентарь, косметику, фармацевтические препараты. Со своими направлениями деятельности в этой сфере на специальных интерактивных площадках познакомят различные учреждения образования, общественные организации.

Посетители выставки-ярмарки смогут принять участие в конкурсах и викторинах, мастер-классах по правилам скандинавской ходьбы и правильной чистке зубов, получить полезные информационные материалы и консультации по вопросам сохранения здоровья.

Организаторами выставки выступили Витебский облисполком, областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Витебское отделение БелТПП.-0-