Более полутонны сладких подарков раздадут на областной профсоюзной елке в Могилеве

26 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Областная профсоюзная елка состоится во Дворце культуры области Могилева 27 декабря в рамках традиционной благотворительной акции "Профсоюзы - детям!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Гостями новогоднего праздника станут более 500 ребят. Это преимущественно дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, воспитанники социальных приютов и интернатов. Их ожидает увлекательное представление со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также новогодняя сказка. Каждый получит сладкий подарок, всего же детям раздадут более полутонны конфет.

Накануне новогодних и рождественских праздников профсоюзы посетят и окажут безвозмездную помощь своим подшефным учреждениям в укреплении материально-технической базы, закупке подарков, организации поездок на новогодние мероприятия. "Профсоюзы никогда не стояли в стороне в вопросах, касающихся помощи детям, - подчеркнули в объединении. - Подтверждением тому служит республиканская благотворительная акция "Профсоюзы - детям!", которая носит круглогодичный характер и предполагает оказание реальной спонсорской помощи детям и отдельным категориям семей к новогодним и рождественским праздникам, Дню знаний, 1 Мая и др.".

В 2017 году общая сумма оказанной детям помощи составила более Вr850 тыс., и ее размер постоянно увеличивается. Например, на подготовку детей к школе в текущем году профсоюзные организации области выделили почти Вr570 тыс. - на 60% больше по сравнению с прошлым годом.-0-