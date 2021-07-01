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01 июля 2021, 13:22

Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости, сообщил журналистам начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета Виталий Брель, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске утвержден план, куда вошло 118 мероприятий районного, городского и республиканского масштаба", - сказал Виталий Брель.

В День Независимости, 3 июля, в Минске будет организовано несколько площадок. Одна из них - возле Дворца спорта, где пройдет программа "Мая краіна - Беларусь". Концертная программа "Гімн - гонар Беларусі" запланирована и на площадке Верхнего города. Выступят как народные коллективы, так и звезды белорусской эстрады.

Одно из мероприятий республиканского масштаба пройдет около стелы "Минск - город-герой". Здесь с 18.00 до 20.00 планируется выступление "Хора Турецкого". А в 21.00 начнется праздничная концертная программа "Споем гимн вместе", где также примут участие звезды белорусской эстрады, творческие коллективы страны. Завершит программу хедлайнер из России.

Кроме того, праздничные мероприятия состоятся во всех районах столицы, в каждом из них определены площадки, где запланированы массовые гуляния, торговля, концерты. Министерство обороны Беларуси на семи районных площадках организует выставку военной техники.

В 23.00 ожидается фейерверк: его запустят в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена".-0-

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