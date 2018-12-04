Более ста елочных базаров развернутся в Брестской области

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в предпраздничные дни развернутся 110 елочных базаров. Торговые точки будут работать в городах и лесничествах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.

В регионе с 1 декабря стартовал сезон рождественских и новогодних ярмарок. Также определены места для продажи живых елей. С 20 по 31 декабря в области будут работать 110 подобных торговых точек. В том числе в Бресте елочные базары обустроят на 18 площадках, они появятся во всех микрорайонах. Самые крупные разместятся на ул. Гоголя, рядом с городскими рынками.

Стоимость новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от их сорта и высоты. Так, цена елочки до 1 м составит Br7,5 - 8, высотой до 2 м будет дороже - от Br9,2 до 10. Варианты для тех, кто хотел бы купить елку повыше, обойдутся от Br11,5 до 15. "В 2017 году было реализовано 23 тыс. живых елей и сосен. Сейчас ориентируемся на такое же количество, но заготовка деревьев будет вестись, исходя из потребительского спроса", - отметил Николай Кривицкий. Приобрести новогодние елки можно будет не только в городах, но и почти в каждом лесничестве. Также покупатели смогут выбрать для праздника альтернативные варианты - елки в кадках или хвойные букеты.

В преддверии Рождества и Нового года работники лесной охраны перейдут на усиленный вариант несения службы. В зону особого внимания попадут дороги, на выездах из лесов будут установлены дополнительные фотоловушки. Согласно ст.15.22 КоАП нарушителям за незаконную рубку деревьев предусмотрено наложение штрафа от 5 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).-0-