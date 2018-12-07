Более ста катков и хоккейных коробок зальют в Могилевской области в декабре

7 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области на следующей неделе приступят к массовой заливке катков и хоккейных коробок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

"Заливать ледовые площадки мы попробовали и раньше, но потепление нарушило все планы, - сказали собеседники. - Поэтому будем ждать изменений погоды и более низких температур. Пока синоптики обещают похолодание только в конце следующей недели. Как только позволит погода, мы будем готовить ледовые площадки к работе".

Всего по области будет залито более 100 катков и хоккейных коробок. Планируется организовать также 17 пунктов проката коньков.

Когда выпадет достаточное количество снега, в области проложат около 60 лыжных трасс различной протяженности с организацией 33 пунктов проката и наличием в них более 1,7 пар лыж.

"В последнее время люди стали чаще проводить свободное время на свежем воздухе, предпочитать активный здоровый отдых, поэтому спортинвентарь зимой востребован практически весь. Пункты проката работают активно, обслуживая посетителей и зарабатывая внебюджетные средства", - отметили собеседники.-0-