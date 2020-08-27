Более ста объектов ввели в эксплуатацию в Могилевской области за первое полугодие

27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более ста объектов, включенных в инвестиционную программу Могилевской области на 2020 год, ввели в эксплуатацию в регионе за первое полугодие. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

"Среди них - лечебный корпус Бобруйской городской детской больницы, бассейн СШ №46 Могилева, биатлонный комплекс в Чаусах, мемориальный комплекс "Памяти сожженных деревень Могилевской области" в деревне Борки Кировского района. Закончено строительство поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве - сейчас здесь монтаж оборудования. К 7 ноября планируется сдать учреждение здравоохранения в эксплуатацию", - рассказали в облисполкоме.

Всего же инвестиционной программой региона на текущий год запланировано проектирование и строительство (реконструкция) 363 объектов (129 являются переходящими с прошлых лет). Наибольшее их количество (182) относится к инженерной и транспортной инфраструктуре для районов жилой застройки. Предусмотрены работы по строительству новых уличных распределительных газопроводов - 57 объектов. В сфере сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности планируется ввести 2 объекта, охраны окружающей среды - 2, жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства - 71, здравоохранения - 7, физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации - 3, образования - 3. В районах Могилевщины, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, планируется возведение 34 объектов.

Недавно завершилось строительство нового здания музея в Белыничах. Продолжается возведение и реконструкция путепровода-дублера ул. Якубовского - Загородное шоссе и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Фатина в Могилеве, детского сада на 240 мест с бассейном в микрорайоне №7 Бобруйска и детского сада на 75 мест в Славгороде.

В этом году планируется начать строительство радиологического корпуса №3 областного онкологического диспансера, инфекционного корпуса на территории Могилевской больницы №1, средней школы на 1020 учащихся с крытым плавательным бассейном в микрорайоне №7 и детского сада-яслей на 240 мест с крытым бассейном по ул. Днепровской Флотилии в Бобруйске.-0-