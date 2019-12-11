Более ста столичных предприятий примут участие в общегородской ярмарке вакансий 12 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общегородская ярмарка вакансий "Работа здесь!" пройдет 12 декабря в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Свои вакансии представят более 100 предприятий различных сфер деятельности. Среди них - промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение.

Соискатели смогут получить информацию об организациях и предлагаемой работе, уровне оплаты труда по вакансиям, требованиях руководителей к потенциальным кандидатам. Также им расскажут об услугах органов государственной службы занятости населения, предложат буклеты с рекомендациями по поиску работы и составлению резюме, специализированные печатные издания с актуальными вакансиями. Минчан проконсультируют по вопросам применения трудового законодательства, законодательства о занятости населения, стратегии поиска работы, трудоустройства, составления конкурентоспособного резюме.

Мероприятие продлится с 10.00 до 13.00.-0-