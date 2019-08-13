Более трети пенсионеров Минска продолжают трудиться

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 35% столичных пенсионеров, состоящих на учете в органах соцзащиты, продолжают трудовую деятельность, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.

"На учете в органах соцзащиты Минска на 1 августа состоял 477 241 получатель пенсии. Это 18,9% от всего количества пенсионеров в республике и 24,1% - от численности населения города. При этом работающих пенсионеров насчитывалось 169 156 человек, или 35,4% от общей численности получателей пенсий в столице", - привели цифры в комитете.

Статистика того, в какой сфере сколько пенсионеров работает, специально не ведется. Но, исходя из имеющихся данных, чаще всего трудовую деятельность на пенсии продолжают в таких сферах, как наука, образование, здравоохранение, промышленность.

Для работающих пенсионеров в обновленном Трудовом кодексе (изменения в него были внесены соответствующим законом, подписанным Президентом 23 июля этого года, и вступят в силу через полгода после опубликования) предусмотрены некоторые дополнительные гарантии. В частности, одобрено одно из предложений Федерации профсоюзов Беларуси, по которому права пожилых уравнены с остальными трудящимися. Так, ранее при увольнении из-за несоблюдения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта (например, невыплаты зарплаты) работающие пенсионеры не имели права на компенсацию. Теперь же они претендуют на выплату в размере трех среднемесячных зарплат.-0-