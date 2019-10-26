Более тысячи кустов и деревьев высадят во время городского субботника в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по уборке территорий, братских могил, посадке деревьев и кустарников запланированы сегодня во Фрунзенском, Первомайском и других районах Минска во время месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению столицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Во Фрунзенском районе (часть МКАД, примыкающая к ул.Шаранговича) посадят деревья, очистят территорию от бытового мусора, листвы, травы и поросли. В субботнике примет участие руководство администрации района.

Жители, руководители предприятий, организаций и учреждений, проживающие в общежитиях, молодежь и актив общественных объединений Первомайского района поддержат инициативу по наведению порядка на собственных и закрепленных территориях. Коллектив администрации на пересечении МКАД и пр.Независимости высадит около 40 хвойных деревьев и около 1 тыс. кустарников. Первомайская районная организация БОКК поможет в уборке квартир нуждающимся в этом людям.

Сотрудники учреждений культуры Первомайского района вместе с военнослужащими, курсантами учреждений образования будут наводить порядок на братских могилах, расположенных на кладбище "Военное", а также на территории захоронений выдающихся политиков, деятелей культуры и искусства.

"Зеленстрой" Первомайского района будет отвечать за наведение порядка на территориях сквера по ул.Калиновского (в границах ул.Калиновского, местного проезда и территории храма-памятника в честь Всех Святых), бульвара по ул.Калиновского (в границах Логойского тракта, ул.Калиновского и ул.Кедышко), озелененной придомовой территории по ул.Славинского, бульвара по ул.Толбухина (в том числе братского захоронения) в границах пр.Независимости и ул.Кедышко, а также ул.Седых, озелененной территории, прилегающей к обсерватории (пр.Независимости, 110), парка камней и улицы Героев 120-й дивизии.

Выдавать инвентарь будут по адресам проведения субботника. Минчан приглашают внести свой вклад в благоустройство, озеленение и наведение порядка в столице.-0-