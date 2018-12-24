Более тысячи сказочных персонажей примут участие в новогоднем шествии в Минске

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. сказочных персонажей примут сегодня участие в шествии Дедов Морозов и Снегурочек в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Мингорисполкоме.

Шествие стартует с пл.Независимости в 17.00 и пройдет по пр.Независимости до Октябрьской площади. "В числе участников не только Деды Морозы и Снегурочки, но и сказочные персонажи. Свои команды выставят районы, предприятия города. По сравнению с прошлым годом маршрут изменился, финишной площадкой станет Октябрьская площадь, а не Дворец спорта", - рассказали в Мингорисполкоме.

Праздник завершится презентацией мюзикла "Новогодняя планета чудес".-0-