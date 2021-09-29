Более тысячи сообщений поступило за 2 месяца в чат-бот столичной милиции

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция продолжает реагировать на сообщения, присылаемые в чат-бот @MinskPolice_bot. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В августе текущего года в Telegram-канале "Милиция Минска" запущен чат-бот для обратной связи. Граждане, которые стали очевидцами каких-либо правонарушений или владеют значимой для правоохранителей информацией, могут прислать сообщение", - рассказали в ГУВД.

Почти за два месяца в чат-бот поступило более тысячи сообщений о правонарушениях. Большая часть из них - сообщения о нарушении правил дорожного движения. Кроме того, люди обращаются с сообщениями о семейных конфликтах, фактах распития спиртных напитков в общественных местах, предоставляют информацию о лицах, которые нарушили закон.

По всем фактам сотрудники милиции проводят проверку и принимают решения в соответствии с законодательством.-0-