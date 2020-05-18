Более тысячи вакансий предложат на электронной ярмарке в Минске 21 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 21 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Участие примут восемь столичных организаций: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Криница", ОАО "Минский мясокомбинат", восемь филиалов ГП "Минсктранс", УП "Минскводоканал", УП "Минсккоммунтеплосеть", РУП "Белмедпрепараты", УЗ "5-я городская клиническая больница".

Заявлено более тысячи свободных рабочих мест.

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, узнать о режиме и условиях труда. Они также смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Электронный формат взаимодействия для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени хорошо себя зарекомендовал, поэтому такие ярмарки вакансий проходят регулярно.-0-