Более Вr50 тыс. собрали во время телемарафона "Наши дети" на канале "Беларусь 4. Могилев"

14 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Телемарафон "Наши дети" прошел сегодня в прямом эфире канала "Беларусь 4. Могилев" во время благотворительного марафона "Согреем детские сердца", который организует областное отделение Белорусского детского фонда, передает корреспондент БЕЛТА.

Студию телеканала за пять часов марафона посетили более 60 человек. К доброму делу подключились чиновники, депутаты, представители трудовых коллективов, бизнесмены, общественность, волонтеры. Все они поддержали идею благотворительной акции, пожертвовали деньги на счет детского фонда, вручили подарки детям. Журналисты телерадиокомпании "Могилев" подготовили видеосюжеты о судьбах детей, чье здоровье и даже жизнь зависят от помощи добрых сердцем людей. Все они были показаны во время телемарафона.

Ведущие Константин Титомиров и Ирина Бардиловская во время телемарофона

Представители городского Совета предпринимателей бизнесмены Дмитрий Крылов и Юрий Шидловский решили помочь конкретной семье и передали денежный сертификат для приобретения Милане Байковой специализированной коляски. "Мы постоянно поддерживаем творческую молодежь, проводимые в городе спортивные состязания и выступили партнером прошедшего сегодня в Могилеве стартап-форума Mogilev Invest Day, - отметил Юрий Шидловский. - Детям нужно внимание и любовь. Они самая незащищенная категория, от вклада каждого из нас зависит их благополучие. Мы надеемся, что наш пример послужит для других руководством к действию и посильному участию в марафоне".

Представители Могилевского нотариального округа ведут сбор средств и участвуют в организации новогодних мероприятий для детей, которые находятся в социальных учреждениях города. "Мы также оказываем помощь детворе при подготовке к школе, детским садикам, взяли шефство над гимназией №1, - рассказала в прямом эфире нотариус Янина Ковалева. - Мы все матери и прекрасно понимаем, как важно подарить частичку любви и тепла ребенку. Это может сделать каждый из нас, и этим мы сможем сделать наших детей счастливее".

Заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, директор Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Олег Баханович и детский массажист Вадим Лазакович во время телемарафона

В числе надежных партнеров Белорусского детского фонда молочный холдинг "Бабушкина крынка". Трудовой коллектив предприятия является постоянным участником различных благотворительных мероприятий и проектов. "Мы стараемся всегда оказать посильную помощь. Для нас каждый шаг в поддержку детей важен, - подчеркивает заместитель гендиректора Светлана Сташевская. - Помогая детям, уделяя им пристальное внимание, мы строим наше будущее". Еще одним вкладом предприятия стал сертификат на Br3 тыс.

Главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско и заместитель генерального директора по идеологической работе ОАО "Могилевхимволокно" Виталий Зеньков

"Помощь детям - это обязанность нас, взрослых. И сейчас, накануне Рождества и Нового года, она приобретает особое значение, поскольку дарит детям положительные эмоции, позволяет им сохранить веру в добро и чудеса, - отметила депутат Палаты представителей Ольга Петрашова. - Сегодня парламентарии уже приняли участие в добром деле - устроили совместно с молодежным парламентом города новогодний праздник для детворы, которая проходит лечение в онкологическом отделении Могилевской областной детской больницы, а также вручили им подарки". На телемарафон члены Постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова и Анатолий Хищенко пришли также не с пустыми руками. Они передали Могилевскому дому ребенка сладости, мягкие игрушки, игры, письменные и рисовальные принадлежности.

"Сегодняшний телемарафон превзошел все наши ожидания самым активным участием и поддержкой жителей Могилевской области, - отметила директор областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк. - За пять часов эфира собрано около Br55 тыс. Столько было за два месяца марафона в 2017 году. Мы благодарны всем неравнодушным людям за помощь, особенно телеканалу "Беларусь 4" за понимание и поддержку. А наш благотворительный проект продолжается. В нем сможет принять участие каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на благотворительный счет Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда. Подведение итогов акции "Согреем детские сердца" состоится во время благотворительного бала, средства от которого также будут перечислены на счет марафона".

В нынешнем году собранные во время телемарафона пожертвования пойдут на приобретение физиотерапевтического оборудования в Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. В Могилевский и Бобруйский центры коррекционно-развивающего обучения приобретут специальные подъемники для детей-инвалидов. Также будет организована адресная помощь детям, нуждающимся в срочной операции, лечении или реабилитации.-0-

Фото Олега Фойницкого