Больницам Минской области подарили более 80 автомобилей

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19 июня, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Представителям учреждений здравоохранения Минской области вручили ключи от более чем 80 автомобилей, церемония прошла на базе СЗАО "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, в распоряжение медиков поступили 60 легковых автомобилей, 19 машин скорой медицинской помощи, 5 передвижных медпунктов.
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Минская область направит более Br500 тыс. на покупку автомобилей для работников санэпидемслужбы
"Мы приняли решение направить более полумиллиона рублей из резервного фонда на покупку 20 машин Geely для нашей санитарно-эпидемиологической службы, потому что они тоже на передовой", - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.