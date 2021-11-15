Больницы Витебской области продолжают возвращать к привычной работе

15 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения Витебской области продолжают постепенно выводить из ковидного профиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минздрава.

Возобновили работу в обычном режиме Витебский областной онкодиспансер и Витебская городская больница №1. Перестали госпитализировать коронавирусных пациентов в Витебский областной специализированный центр, областной центр психиатрии и наркологии, центр дерматовенерологии и косметологии, облцентр медреабилитации для инвалидов и ветеранов, Бабиничскую участковую больницу (Витебский район). "С 12 ноября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями с инфекцией COVID-19 в центральные районные больницы Бешенковичей, Дубровно, Россон и Шумилино. Все эти больницы возобновляют работу в обычном режиме", - рассказали в ведомстве.

Продолжают лечить пациентов с COVID-19 Витебская облбольница, областная инфекционная больница, городская больница скорой медпомощи (терапевтический корпус), областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, а также областной центр пульмонологии и фтизиатрии, областной детский клинический центр. Пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить помощь в районных больницах Новолукомля, Постав, Толочина, Ушачей, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Глубокого, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Городка, Лиозно, а также в Полоцкой городской больнице № 1, в больнице Новополоцка и Оршанской больнице имени Семашко.

В стационарах Витебской области есть 7270 коек, из них для оказания медпомощи людям с коронавирусной инфекцией перепрофилировано 3638. Ранее были возвращены в обычный режим работы 300 коек, за прошедшую неделю еще 465.-0-