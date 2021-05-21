"Большая веха в истории Минска": торжества к 70-летию Фрунзенского района проходят в столице

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное собрание, посвященное 70-летию образования Фрунзенского района Минска "Ценим прошлое. Верим в настоящее. Идем в будущее вместе" проходит сегодня в городском Дворце культуры при участии руководства столицы и глав администраций других районов, передает корреспондент БЕЛТА.

В фойе дворца расположилась большая выставка достижений района, фотозона, после посещения которых гостей ждал уютный зал и праздничный концерт с вручением наград.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал Фрунзенский район "большой вехой в истории Минска", отметил вклад ветеранов, почетных жителей в его развитие. "Это самый крупный район города, в котором проживают 470 тыс. наших граждан. Такие масштабы говорят о том, какая ежедневно проводится работа для того, чтобы район процветал, расширялся и всем его жителям здесь было уютно и комфортно", - сказал глава городской администрации.

"Семь десятилетий - это солидный рубеж, чтобы, с одной стороны, подвести достойные итоги созидания, с другой - новая точка отсчета в жизни совсем еще молодого района. Для "фрунзенцев" он - не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое", - сказал глава администрации района Сергей Шкруднев. Он напомнил о своих предшественниках на этом посту, о тех людях, чьими трудовыми подвигами гордится район. И обратился к молодежи с верой в то, что она тоже постарается для процветания Фрунзенского района, города, своей страны.

В первых рядах среди многочисленных гостей праздника, руководителей предприятий и организаций, общественности - почетные жители Фрунзенского района. В их адрес звучало немало добрых слов. Как и в адрес современного актива. Так, "за добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие Фрунзенского района Минска" Почетной грамотой Мингорисполкома награждены шесть человек: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №9 Валентина Азизова, заместитель директора ЖЭУ №7 Ирина Бертош, начальник управления экономики администрации района Жанна Леванькова, начальник юридического отдела администрации Екатерина Петражицкая, главный бухгалтер администрации Татьяна Шиманович, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Наталья Великан. Кроме того, нескольким работникам различных отраслей объявлены благодарности Мингорисполкома, Мингорсовета, вручены и другие награды.-0-