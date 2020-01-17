Больше всего лесохозяйственных дорог в 2019 году построили в Витебской области

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Минлесхоза в 2019 году построили и ввели в эксплуатацию 17 лесохозяйственных дорог общей протяженностью 102,5 км (при задании 100 км), сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Больше всего дорог появилось в Витебской области - в Бегомльском, Городокском, Лепельском, Оршанском, Полоцком, Поставском и Ушачском лесхозах. Общая их протяженность - 40,9 км.

В Брестской области было построено 22 км лесохозяйственных дорог (Дрогичинский, Полесский лесхозы), в Могилевской - 14,1 км (Быховский, Чериковский лесхозы), в Гродненской - 8,8 км (Сморгонский опытный лесхоз), в Минской - 8,4 км (Клецкий, Пуховичский лесхозы), в Гомельской - 8,3 км (Октябрьский, Лельчицкий лесхозы).

Объемы строительства лесохозяйственных дорог регулируются действующей государственной программой "Белорусский лес". Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров.

За последние десять лет только силами лесхозов в стране проложено около тысячи километров лесохозяйственных дорог. По итогам нынешней пятилетки (2016-2020 годы) в эксплуатацию должно быть введено не менее 500 км.-0-