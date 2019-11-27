Больше всего новых случаев ВИЧ в Гомельской области выявляется у людей 40 лет и старше

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наибольшее количество новых случаев ВИЧ-инфекции в Гомельской области регистрируется в возрастной группе 40 лет и старше. Такую информацию озвучила сегодня на пресс-конференции в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья врач-инфекционист консультативно-диспансерного кабинета по ВИЧ/СПИД областной инфекционной клинической больницы Елена Казначеева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проанализировали, как менялась картина с 2009 по 2019 год по заболеваемости ВИЧ-инфекцией по возрастным группам. Если в 2009 году доля заболевших в возрасте 20-24 года составляла 31%, то в этом году - лишь 3,6%. Это значит, что молодежь грамотная, обучена, она нас слышит", - отметила Елена Казначеева. В группе 25-29 лет за 10 лет число новых случаев снизилось с 25,5% до 8%. В настоящее время произошло смещение в сторону группы 40 лет и старше: почти 58% всех новых случаев, зарегистрированных в этом году, приходится именно на этот возраст. "Это сложнообучаемая группа, до которой непросто достучаться. Эти люди убеждены, что заболевание их не коснется", - пояснила врач-инфекицонист. На группу 30-34 года приходится 15,4% зарегистрированных в этом году случаев.

По путям передачи: если в 2009 году превалировал внутривенный (53,2%), то сейчас чаще всего заражение происходит через половой - свыше 92% случаев в этом году. Как итог - рост инфицирования в социально адаптированных слоях населения.

Специалист также обратила внимание, что в Гомельской области достигнута стабилизация снижения показателей смертности по результатам семилетнего наблюдения в группе получающих АРВ-терапию - с 4,8% до 1,2%. По словам Елены Казначеевой, в регионе число пациентов с ВИЧ, находящихся на антиретровирусной терапии, составляет 6 069, в местах лишения свободы лечение получают еще 429 человек.

Привела Елена Казначеева и анализ социальных аспектов в отношении детей, живущих с ВИЧ. Такое исследование провели в июне-августе совместно с кафедрой инфекционных заболеваний Гомельского государственного медуниверситета. На 1 сентября этого года в регионе на лечении было 114 детей до 18 лет - 56 девочек и 58 мальчиков. Из них в полной семье воспитываются 40, на иждивении только мамы - 25, только папы - трое. Ребят также воспитывают бабушки, дедушки, тети, старшие сестры или братья, приемные семьи, детские дома. "Из 74 детей из неполных семей у 68 потеря кормильца произошла именно по причине смерти от оппортунистических инфекций в терминальной стадии ВИЧ-инфекции при отсутствии или крайне низкой приверженности к терапии. Родители не хотели принимать АРВ-терапию", - уточнила Елена Казначеева.

Врач-инфекционист подчеркнула, что в обществе происходит позитивная трансформация сознания в плане стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. В качестве положительной практики она назвала работу консультативно-диспансерных отделений, созданных в районах с большим числом ВИЧ-инфицированных, например Светлогорском, Жлобинском. "Это мультидисциплинарная команда, которая объединяет врачей, их помощников, социальных работников, консультантов по принципу "равный равному", медрегистраторов. Растет и роль общественных организаций", - сказала она. Эти и многие другие аспекты в конечном итоге направлены на достижение глобальной цели "90-90-90", которая предполагает, что 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе; 90% людей, знающих свой ВИЧ-статус, получают терапию; и у 90% людей, получающих терапию, достигнута неопределяемая вирусная нагрузка.-0-