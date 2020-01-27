Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего жилья в 2019 году построили в Минской области, в Минске сократили ввод на 28,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета. В Минской области в прошлом году ввели в эксплуатацию 1 млн 263 тыс. кв.м жилья. Это на 13,5% больше по сравнению с 2018-м. На втором месте - Брестская область, где сдали 685,8 тыс. кв.м (+8,1% к 2018-му). Третьим по объемам ввода стал Минск - 511,8 тыс. кв.м. Это единственный регион, где площадь введенного жилья сократилась (на 28,7%). Чуть меньше жилья, чем в столице, построили в Гомельской области (500 тыс. кв.м, или на 10,5% больше, чем в 2018-м), далее идет Гродненская (444 тыс. кв.м, на 3,6% больше). Меньше всего по сравнению с другими регионами построено в Могилевской области - 328,1 тыс. кв.м (плюс 2,9% к 2018 году). В целом за 2019 год ввод жилья в Беларуси вырос на 2,4% до 4 млн 61,9 тыс. кв.м.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!